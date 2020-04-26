"Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину 26.04.2020 17:00 В так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что коронавирус мог быть создан в одной из "биолабораторий, созданных американцами в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro ... подробнее →

В Нью-Йорке будут тестировать на COVID-19 в аптеках 26.04.2020 15:00 В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC, передает LIGA.net . По словам Куомо, тестирование на ... подробнее →

В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19 26.04.2020 13:00 Врачи "ДНР" за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". «За последние сутки в ДНР выявлено два ... подробнее →