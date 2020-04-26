"Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину26.04.2020 17:00
В так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что коронавирус мог быть создан в одной из "биолабораторий, созданных американцами в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro ... подробнее →
В Нью-Йорке будут тестировать на COVID-19 в аптеках26.04.2020 15:00
В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC, передает LIGA.net . По словам Куомо, тестирование на ... подробнее →
В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-1926.04.2020 13:00
Врачи "ДНР" за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". «За последние сутки в ДНР выявлено два ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая26.04.2020 12:00
ОВЕН Овнам марта нужно заняться решением финансовых вопросов и планированием бюджета — вам удастся учесть все нюансы. От тех, кто родился в середине знака, первая половина недели потребует ... подробнее →
New York Post "похоронила" Ким Чен Ына26.04.2020 11:00
О возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, в субботу, 25 апреля, сообщило издание New York Post, передает Корреспондент.net . По данным журналистов, заместитель директора гонконгского ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля26.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 ... подробнее →
В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-1926.04.2020 09:00
В субботу, 25 апреля, в Мариуполе подтвердили 22 новые случаи заболевания коронавирус COVID-19, сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Мариуполя. Отмечается, что 20 новых случаев выявлены из ... подробнее →
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- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину
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