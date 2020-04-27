Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?27.04.2020 17:00
Уже второй месяц украинцы сидят дома из-за пандемии коронавируса. Несмотря на продлении карантина до 11 мая, в правительстве обещают, что без социальной помощи не оставят никого. После принятия ... подробнее →
Кабмин анонсировал возобновление работы продуктовых рынков27.04.2020 16:00
Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков. Это решение планируют рассмотреть в ближайшую среду, сообщается на сайте правительства в понедельник, 27 апреля, передает ... подробнее →
В Днепре запустили онлайн-карту распространения коронавируса в городе27.04.2020 15:00
В Днепре запустили онлайн-карту на которой можно отследить места, в которых перебывали зараженные COVID-19, сообщает Сайт города Днепра . На карте красной областью отображаются аптеки, ... подробнее →
Что нужно знать о переводе юридических документов27.04.2020 14:00
Перевод юридических документов является одним из самых востребованных направлений в среде переводчиков из-за того, что подобный вид запроса включает в себя постоянную работу с документами, которые ... подробнее →
Названа возможная дата возобновления Чемпионата Украины по футболу27.04.2020 13:00
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Украина не рассматривает другого варианта, кроме как доиграть сезон-2019/20, сообщает Meta-ratings.com.ua . По информации издания, ... подробнее →
Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-1927.04.2020 12:00
В Беларуси по состоянию на 26 апреля зафиксировали 10 463 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта. При этом за предшествующие сутки коронавирусом заразились ... подробнее →
В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы27.04.2020 11:00
В Мариуполе коронавирусом заразились 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на брифинге, сообщает Корреспондент.net . "Случай в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля27.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 ... подробнее →
В Нидерландах COVID-19 выявили у норок27.04.2020 09:00
На двух фермах в Нидерландах выявили норок, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что животные испытывают ... подробнее →
Медики США расширили список симптомов коронавируса27.04.2020 08:00
Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось ранее. В список симптомов попали головные и мышечные боли, передает Цензор.НЕТ . К такому выводу пришли американские ... подробнее →
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