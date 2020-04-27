Перевод юридических документов является одним из самых востребованных направлений в среде переводчиков из-за того, что подобный вид запроса включает в себя постоянную работу с документами, которые ... подробнее →

В Днепре запустили онлайн-карту на которой можно отследить места, в которых перебывали зараженные COVID-19, сообщает Сайт города Днепра . На карте красной областью отображаются аптеки, ... подробнее →

Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков. Это решение планируют рассмотреть в ближайшую среду, сообщается на сайте правительства в понедельник, 27 апреля, передает ... подробнее →

Уже второй месяц украинцы сидят дома из-за пандемии коронавируса. Несмотря на продлении карантина до 11 мая, в правительстве обещают, что без социальной помощи не оставят никого. После принятия ... подробнее →

Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19 27.04.2020 12:00 В Беларуси по состоянию на 26 апреля зафиксировали 10 463 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта. При этом за предшествующие сутки коронавирусом заразились ... подробнее →

В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы 27.04.2020 11:00 В Мариуполе коронавирусом заразились 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на брифинге, сообщает Корреспондент.net . "Случай в ... подробнее →