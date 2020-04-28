Волонтеры против COVID-1928.04.2020 17:00
Ограничения, которые государство ввело из-за коронавируса, стали вызовом для каждого украинца. Чтобы помочь самым уязвимым, во многих городах стали создавать антикризисные штабы. Бизнес, власть и ... подробнее →
В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1928.04.2020 16:00
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики". "За последние сутки в ДНР ... подробнее →
На YouTube пройдет бесплатный онлайн-кинофестиваль28.04.2020 15:00
Tribeca Enterprises и YouTube анонсировали бесплатный онлайн-кинофестиваль "We Are One: A Global Film Festival", который состоится с 29 мая по 7 июня. В программе YouTube-трансляций - игровое и ... подробнее →
Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-1928.04.2020 14:00
Группа ученых из Сингапура составила наглядные прогностические кривые, которые показывают, когда в той или иной стране может закончиться волна пандемии коронавируса. Эти графики они опубликовали на ... подробнее →
Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)28.04.2020 13:00
Минобороны США опубликовало три видеоролика, ранее попавших в открытый доступ в качестве свидетельства существования НЛО. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает Корреспондент.net . На ... подробнее →
СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"28.04.2020 12:00
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих членов террористической организации "ЛНР", которые, по данным спецслужбы, занимались диверсиями на территории Донбасса – взрывали мосты. Об ... подробнее →
В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе28.04.2020 11:00
Группировка "ДНР" намерена разрешить нерегулярный пропуск через КПВВ на линии соприкосновения людей, у которых есть неотложные гуманитарные потребности в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля28.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова. "За минувшие сутки заболел (коронавирусной ... подробнее →
Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии28.04.2020 09:00
Так называемая столица оккупированной Южной Осетии Цхинвали в даты, связанные со Второй мировой войной, будет носить название "Сталинир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа". ... подробнее →
В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус28.04.2020 08:00
В Одесской и Сумской областях начнется ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу, передает Укринформ . Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сообщил ... подробнее →
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- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
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