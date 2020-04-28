Волонтеры против COVID-19

28.04.2020 17:00

Ограничения, которые государство ввело из-за коронавируса, стали вызовом для каждого украинца. Чтобы помочь самым уязвимым, во многих городах стали создавать антикризисные штабы. Бизнес, власть и ... подробнее →

В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19

28.04.2020 16:00

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики". "За последние сутки в ДНР ... подробнее →

На YouTube пройдет бесплатный онлайн-кинофестиваль

28.04.2020 15:00

Tribeca Enterprises и YouTube анонсировали бесплатный онлайн-кинофестиваль "We Are One: A Global Film Festival", который состоится с 29 мая по 7 июня. В программе YouTube-трансляций - игровое и ... подробнее →

Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-19

28.04.2020 14:00

Группа ученых из Сингапура составила наглядные прогностические кривые, которые показывают, когда в той или иной стране может закончиться волна пандемии коронавируса. Эти графики они опубликовали на ... подробнее →

Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)

28.04.2020 13:00

Минобороны США опубликовало три видеоролика, ранее попавших в открытый доступ в качестве свидетельства существования НЛО. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает Корреспондент.net . На ... подробнее →

СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"

28.04.2020 12:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих членов террористической организации "ЛНР", которые, по данным спецслужбы, занимались диверсиями на территории Донбасса – взрывали мосты. Об ... подробнее →

В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе

28.04.2020 11:00

Группировка "ДНР" намерена разрешить нерегулярный пропуск через КПВВ на линии соприкосновения людей, у которых есть неотложные гуманитарные потребности в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля

28.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова. "За минувшие сутки заболел (коронавирусной ... подробнее →

Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии

28.04.2020 09:00

Так называемая столица оккупированной Южной Осетии Цхинвали в даты, связанные со Второй мировой войной, будет носить название "Сталинир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа". ... подробнее →

В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус

28.04.2020 08:00

В Одесской и Сумской областях начнется ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу, передает Укринформ . Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сообщил ... подробнее →

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