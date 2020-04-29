Кабмин разрешил работу 872 продовольственных рынков29.04.2020 17:00
В Украине откроют 872 продовольственных рынка, за их работой, а именно за соблюдением санитарных норм, будут следить по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых ... подробнее →
НБУ представил монету в 10 гривен (ВИДЕО)29.04.2020 16:00
Национальный банк с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 29 апреля, передает Корреспондент.net . На первом этапе НБУ планирует ввести в ... подробнее →
В НАНУ назвали дату пика эпидемии COVID-19 в Украине29.04.2020 15:00
Эксперты из НАНУ предполагают, что пик новых случаев заболеваемости COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая, сообщает LIGA.net . "Можно предположить, что ... подробнее →
В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными29.04.2020 14:00
Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получен у одного из пленных, которые были переданы "ДНР" украинской стороной 16 апреля. Об этом сообщила "министр здравоохранения ДНР" Ольга ... подробнее →
В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками29.04.2020 13:00
В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились ... подробнее →
В Покровске разрешили работу рынков29.04.2020 12:00
В Покровске (Донецкая обл.) с 29 апреля возобновляют работу рынки. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook, передает РПД «Донецкие ... подробнее →
Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин29.04.2020 11:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник принял решение о полной самоизоляции всех жителей оккупированной части Луганской области. Об этом говорится в его заявлении, передает ОстроВ . "В связи с осложняющейся ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля29.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки заболели 456 ... подробнее →
В США коронавирус обнаружили у собаки29.04.2020 09:00
В США первый случай заболевание коронавирусом обнаружен у собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных, передает телеканал 112 Украина . Мопс живет в ... подробнее →
В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи29.04.2020 08:00
В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников, сообщает Цензор.НЕТ . Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают ... подробнее →
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