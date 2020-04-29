Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получен у одного из пленных, которые были переданы "ДНР" украинской стороной 16 апреля. Об этом сообщила "министр здравоохранения ДНР" Ольга ... подробнее →

Эксперты из НАНУ предполагают, что пик новых случаев заболеваемости COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая, сообщает LIGA.net . "Можно предположить, что ... подробнее →

Национальный банк с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 29 апреля, передает Корреспондент.net . На первом этапе НБУ планирует ввести в ... подробнее →

В Украине откроют 872 продовольственных рынка, за их работой, а именно за соблюдением санитарных норм, будут следить по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых ... подробнее →

В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками 29.04.2020 13:00 В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились ... подробнее →

В Покровске разрешили работу рынков 29.04.2020 12:00 В Покровске (Донецкая обл.) с 29 апреля возобновляют работу рынки. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook, передает РПД «Донецкие ... подробнее →