Кабмин разрешил работу 872 продовольственных рынков

29.04.2020 17:00

В Украине откроют 872 продовольственных рынка, за их работой, а именно за соблюдением санитарных норм, будут следить по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых ... подробнее →

НБУ представил монету в 10 гривен (ВИДЕО)

29.04.2020 16:00

Национальный банк с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 29 апреля, передает Корреспондент.net . На первом этапе НБУ планирует ввести в ... подробнее →

В НАНУ назвали дату пика эпидемии COVID-19 в Украине

29.04.2020 15:00

Эксперты из НАНУ предполагают, что пик новых случаев заболеваемости COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая, сообщает LIGA.net . "Можно предположить, что ... подробнее →

В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными

29.04.2020 14:00

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получен у одного из пленных, которые были переданы "ДНР" украинской стороной 16 апреля. Об этом сообщила "министр здравоохранения ДНР" Ольга ... подробнее →

В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками

29.04.2020 13:00

В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19.  Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились ... подробнее →

В Покровске разрешили работу рынков

29.04.2020 12:00

В Покровске (Донецкая обл.) с 29 апреля возобновляют работу рынки. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook, передает РПД «Донецкие ... подробнее →

Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин

29.04.2020 11:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник принял решение о полной самоизоляции всех жителей оккупированной части Луганской области. Об этом говорится в его заявлении, передает ОстроВ . "В связи с осложняющейся ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля

29.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки заболели 456 ... подробнее →

В США коронавирус обнаружили у собаки

29.04.2020 09:00

В США первый случай заболевание коронавирусом обнаружен у собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных, передает телеканал 112 Украина . Мопс живет в ... подробнее →

В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи

29.04.2020 08:00

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников, сообщает Цензор.НЕТ . Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают ... подробнее →

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