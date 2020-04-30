Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина 30.04.2020 17:00 Мэр Днепра Борис Филатов заявил об ослаблении карантина, направленного на борьбу с распространением коронавируса. Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook, сообщает телеканал 112 Украина ... подробнее →

Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год 30.04.2020 16:00 Популярный среди молодежи фестиваль Atlas Weekend, хедлайнерами которого в этом году должны были быть американский хип-хоп исполнитель Asap rocky и британская группа Alt-J, перенесли на 2021 год. Об ... подробнее →