В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-19 01.05.2020 13:00 В ОРЛО выявлены 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в так называемом "министерстве здравоохранения ЛНР", сообщает ОстроВ . "За период регистрации заболеваний – с ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая 01.05.2020 11:00 455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. Об этом говорится в ... подробнее →