В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-1901.05.2020 13:00
В ОРЛО выявлены 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в так называемом "министерстве здравоохранения ЛНР", сообщает ОстроВ . "За период регистрации заболеваний – с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая01.05.2020 11:00
455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. Об этом говорится в ... подробнее →
Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)01.05.2020 10:00
На Telegram-канале "Донтел" опубликовано видео местной жительницы, которая вместе с подругой была госпитализирована в городскую больницу Вишневского в Донецке с подозрением на коронавирус. Женщины ... подробнее →
Премьер-министр России заразился коронавирусом01.05.2020 09:00
У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус. Как передает Цензор.НЕТ , об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24". Также он предложил назначить исполняющим обязанности ... подробнее →
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