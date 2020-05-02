Что покажут на украинском ТВ в мае 02.05.2020 17:00 В мае 2020 года украинское телевидение порадует зрителей премьерами нескольких новых сериалов и онлайн-концертом "Евровидения", сообщает Обозреватель . 3 мая в 22:20 на телеканале "1+1" состоится ... подробнее →

УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ 02.05.2020 15:00 Украинская ассоциация футбола предложила начать сезон УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на недавней видеоконференции с клубами высшего дивизиона, сообщает UA-Футбол . Впрочем, эту ... подробнее →