Что покажут на украинском ТВ в мае02.05.2020 17:00
В мае 2020 года украинское телевидение порадует зрителей премьерами нескольких новых сериалов и онлайн-концертом "Евровидения", сообщает Обозреватель . 3 мая в 22:20 на телеканале "1+1" состоится ... подробнее →
УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ02.05.2020 15:00
Украинская ассоциация футбола предложила начать сезон УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на недавней видеоконференции с клубами высшего дивизиона, сообщает UA-Футбол . Впрочем, эту ... подробнее →
В США официально одобрили еще один препарат для лечения COVID-1902.05.2020 13:00
Американские регуляторы одобрили использование препарата "Ремдесивир", который помогает пациентам с коронавирусом быстрее выздоравливать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITV. Как ... подробнее →
В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе02.05.2020 11:00
Обслуживание посетителей заведений общественного питания на открытых летних площадках после 18:00 разрешено в ДНР. Об этом говорится в указе за номером 124 "главы" самопровозглашенной республики ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая02.05.2020 10:00
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. По информации ЦОЗ, ... подробнее →
В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын (ВИДЕО)02.05.2020 09:00
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за почти 3 недели показался на публике, таким образом опровергнув слухи о своей смерти или тяжелой болезни. Об этом сообщает южнокорейское информационное ... подробнее →
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