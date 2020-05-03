Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая03.05.2020 17:00
Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания в воскресенье, 3 ... подробнее →
В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1903.05.2020 15:00
За последние сутки в так называемой "Донецкой Народной Республике" выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба "министерства здравоохранения республики". ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая03.05.2020 13:00
ОВЕН Овны марта в эти дни неплохо справятся с любой задачей. Существует и вероятность получения дополнительных денег. Те же, кто родился в первой декаде апреля, ярко и продуктивно проведут время в ... подробнее →
"ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс03.05.2020 11:00
Глава так называемого "правительства ЛНР" Сергей Козлов заявил о создание единого энергетического цикла с подконтрольной группировке "ДНР" территорией, сообщает сайт novosti.dn.ua . По его словам, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая03.05.2020 10:00
По данным на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 2 мая, этот показатель составлял 11 411 случаев. Новых эпизодов за сутки - ... подробнее →
Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-1903.05.2020 09:00
У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая, сообщает Корреспондент.net . По словам Куомо, власти ... подробнее →
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс11:00
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе11:00
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-1915:00
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"14:00
- В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-1913:00
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- Карантин в Украине продлили до 22 мая16:00
- Сервис Uber Eats уходит из Украины15:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В Польше заработали гостиницы и торговые центры12:00
- Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая10:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В Египте открыли отели - пока только для местных туристов08:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-19
- Премьер-министр России заразился коронавирусом
- В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын (ВИДЕО)