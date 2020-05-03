Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая 03.05.2020 17:00 Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания в воскресенье, 3 ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 03.05.2020 13:00 ОВЕН Овны марта в эти дни неплохо справятся с любой задачей. Существует и вероятность получения дополнительных денег. Те же, кто родился в первой декаде апреля, ярко и продуктивно проведут время в ... подробнее →