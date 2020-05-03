Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая

03.05.2020 17:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания в воскресенье, 3 ... подробнее →

В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19

03.05.2020 15:00

За последние сутки в так называемой "Донецкой Народной Республике" выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба "министерства здравоохранения республики". ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая

03.05.2020 13:00

ОВЕН Овны марта в эти дни неплохо справятся с любой задачей. Существует и вероятность получения дополнительных денег. Те же, кто родился в первой декаде апреля, ярко и продуктивно проведут время в ... подробнее →

"ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс

03.05.2020 11:00

Глава так называемого "правительства ЛНР" Сергей Козлов заявил о создание единого энергетического цикла с подконтрольной группировке "ДНР" территорией, сообщает сайт novosti.dn.ua . По его словам, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая

03.05.2020 10:00

По данным на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 2 мая, этот показатель составлял 11 411 случаев. Новых эпизодов за сутки - ... подробнее →

Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19

03.05.2020 09:00

У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая, сообщает Корреспондент.net . По словам Куомо, власти ... подробнее →

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