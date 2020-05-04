В ОРДЛО уже 272 случая COVID-19 04.05.2020 17:00 На временно неподконтрольной территории Луганской области зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают сепаратистские ресурсы. "На сегодняшний день в ЛНР ... подробнее →

Карантин в Украине продлили до 22 мая 04.05.2020 16:00 В Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН . "Очень важно ... подробнее →

Сервис Uber Eats уходит из Украины 04.05.2020 15:00 Сервис доставки еды Uber Eats прекращает свою работу в Украине с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает телеканал 112 Украина . "Уже более года мы сотрудничаем с местными ... подробнее →