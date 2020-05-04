В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1904.05.2020 17:00
На временно неподконтрольной территории Луганской области зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают сепаратистские ресурсы. "На сегодняшний день в ЛНР ... подробнее →
Карантин в Украине продлили до 22 мая04.05.2020 16:00
В Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН . "Очень важно ... подробнее →
Сервис Uber Eats уходит из Украины04.05.2020 15:00
Сервис доставки еды Uber Eats прекращает свою работу в Украине с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает телеканал 112 Украина . "Уже более года мы сотрудничаем с местными ... подробнее →
В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику04.05.2020 14:00
Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об ... подробнее →
В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры04.05.2020 13:00
На оккупированной Луганщине, в городе Зоринск, горняки и их семьи шестой день бастуют против закрытия шахты "Никанор-Новая" и требуют выплатить зарплату за 22 месяца, информирует Depo.Донбасс . Более ... подробнее →
В Польше заработали гостиницы и торговые центры04.05.2020 12:00
4 мая в Польше в рамках ослабления карантина начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили некоторые требования, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками04.05.2020 11:00
Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая04.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 418 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,3 тыс. человек. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает СНБО. По данным ... подробнее →
В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1904.05.2020 09:00
Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР". Об этом сообщили в "минздраве республики". "По состоянию на 15:00 3 мая в Донецкой Народной Республике выявлено 10 ... подробнее →
В Египте открыли отели - пока только для местных туристов04.05.2020 08:00
В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений, сообщает LIGA.net . В отелях должен быть обуcтроен медпункт с ... подробнее →
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
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- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- Карантин в Украине продлили до 22 мая16:00
- Сервис Uber Eats уходит из Украины15:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В Польше заработали гостиницы и торговые центры12:00
- Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая10:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В Египте открыли отели - пока только для местных туристов08:00
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