В ОРДЛО уже 272 случая COVID-19

04.05.2020 17:00

На временно неподконтрольной территории Луганской области зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают сепаратистские ресурсы. "На сегодняшний день в ЛНР ... подробнее →

Карантин в Украине продлили до 22 мая

04.05.2020 16:00

В Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН . "Очень важно ... подробнее →

Сервис Uber Eats уходит из Украины

04.05.2020 15:00

Сервис доставки еды Uber Eats прекращает свою работу в Украине с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает телеканал 112 Украина . "Уже более года мы сотрудничаем с местными ... подробнее →

В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику

04.05.2020 14:00

Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об ... подробнее →

В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры

04.05.2020 13:00

На оккупированной Луганщине, в городе Зоринск, горняки и их семьи шестой день бастуют против закрытия шахты "Никанор-Новая" и требуют выплатить зарплату за 22 месяца, информирует Depo.Донбасс . Более ... подробнее →

В Польше заработали гостиницы и торговые центры

04.05.2020 12:00

4 мая в Польше в рамках ослабления карантина начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили некоторые требования, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками

04.05.2020 11:00

Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая

04.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 418 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,3 тыс. человек. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает СНБО. По данным ... подробнее →

В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-19

04.05.2020 09:00

Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР". Об этом сообщили в "минздраве республики". "По состоянию на 15:00 3 мая в Донецкой Народной Республике выявлено 10 ... подробнее →

В Египте открыли отели - пока только для местных туристов

04.05.2020 08:00

В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений, сообщает LIGA.net . В отелях должен быть обуcтроен медпункт с ... подробнее →

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