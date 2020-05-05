Медики "ЛНР" зарегистрировали 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила "министр здравоохранения" непризнанной республики Наталия Пащенко. "На сегодняшний день в ... подробнее →

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили сегодня в пресс-службе "министерства здравоохранения республики". «За последние сутки в Донецкой ... подробнее →

Фильм "Племя" посмотрело более 50 миллионов человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино. Как информирует Цензор.НЕТ , подсчет удалось произвести благодаря легальному ... подробнее →

С 11 мая в Николаеве отменят пропуска на проезд в общественном транспорте, о чем стало известно во время эфира, который провел николаевский городской голова Александр Сенкевич 4 мая, сообщает сайт ... подробнее →

Израильские ученные обнаружили антитела, нейтрализующие COVID-19 05.05.2020 13:00 Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины. Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт, ... подробнее →

В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-19 05.05.2020 11:00 Штрафы от 5 тысяч до 20 тысяч рублей грозят жителям "ДНР", которые уклонились от лечения новой коронавирусной инфекции, а также оставили самовольно места самоизоляции или госпитализации, сообщили в ... подробнее →