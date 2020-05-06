Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе 06.05.2020 12:00 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему ООС список из более 200 человек, испытывающих потребность в пересечении линии разграничения. Об этом офис ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая 06.05.2020 10:00 В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 13,1 тыс. человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим ... подробнее →