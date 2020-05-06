В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки06.05.2020 17:00
В больницу скорой медицинской помощи города Мариуполя поступила первая партия дезинфицирующих рамок, передает Depo.Донбас . Их установят на выходе из инфекционных боксов. Таким образом медики будут ... подробнее →
В Ухане возобновились занятия в школах06.05.2020 16:00
В китайском Ухане, ставшем в конце 2019 года очагом нового коронавируса, дети начали возвращаться в школы, сообщает DW . 6 мая возобновилось очное преподавание в выпускных классах 121 средней школы ... подробнее →
Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая06.05.2020 15:00
В Украине не будут проходить массовые мероприятия 8-9 мая в связи с карантином, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Корреспондент.net . Правительство приняло такое решение из-за сложной ... подробнее →
В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией06.05.2020 14:00
Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили в "минздраве республики". «За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять ... подробнее →
В центре Донецка взорвался автомобиль06.05.2020 13:00
В центре Донецке произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД". Об этом сообщает пользователи паблика "Типичный Донецк" . Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В ... подробнее →
Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе06.05.2020 12:00
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему ООС список из более 200 человек, испытывающих потребность в пересечении линии разграничения. Об этом офис ... подробнее →
Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина06.05.2020 11:00
Министерство здравоохранения обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства, сообщает LIGA.net . Основные ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая06.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 13,1 тыс. человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим ... подробнее →
Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)06.05.2020 09:00
Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках документального фильма российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская ... подробнее →
Минздрав разрешил клинические исследования украинского препарата от COVID-1906.05.2020 08:00
Министерство здравоохранения Украины разрешило провести клинические исследования препарата "Биовен" по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях, передает Цензор.НЕТ . Согласно ... подробнее →
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