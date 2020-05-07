Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-1907.05.2020 17:00
Верховная Рада на заседании в четверг, 7 мая, 340 голосами приняла законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей, сообщает ... подробнее →
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений COVID-1907.05.2020 16:00
В РФ за последние сутки зарегистрирован 11 231 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс". Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло ... подробнее →
Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»07.05.2020 15:00
Сразу после съемок в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель поясов WBO, WBC и WBA в легком весе Василий ... подробнее →
В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий07.05.2020 14:00
Пенсионеры с временно оккупированных территорий, которые соблюдают требования действующего законодательства Украины, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме, ... подробнее →
В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция07.05.2020 13:00
Общее число жителей "ДНР", заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, составляет 147 человек. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". "За последние сутки в Донецкой ... подробнее →
Немецкий суперкомпьютер вычислил потенциальное лекарство от коронавируса07.05.2020 12:00
Вычисления на суперкомпьютере MOGON II в Майнцском университете Гутенберга (JGU) определили вещества, которые могут быть потенциальными лекарствами против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает LIGA.net . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая07.05.2020 11:00
В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →
Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского07.05.2020 10:00
Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин поздравил боевиков бригады "Восток" с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель "Востока" и его бывший командир Александр ... подробнее →
Исландия победила эпидемию COVID-1907.05.2020 09:00
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели, сообщает Корреспондент.net . "Из 1799 человек, которые сдали ... подробнее →
Путин запретил смартфоны в российской армии07.05.2020 08:00
Военнослужащие армии РФ не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы. Об этом ... подробнее →
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- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Немецкий суперкомпьютер вычислил потенциальное лекарство от коронавируса12:00
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