Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая 07.05.2020 11:00 В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →

Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского 07.05.2020 10:00 Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин поздравил боевиков бригады "Восток" с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель "Востока" и его бывший командир Александр ... подробнее →

Исландия победила эпидемию COVID-19 07.05.2020 09:00 Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели, сообщает Корреспондент.net . "Из 1799 человек, которые сдали ... подробнее →