Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая

07.05.2020 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →

Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского

07.05.2020 10:00

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин поздравил боевиков бригады "Восток" с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель "Востока" и его бывший командир Александр ... подробнее →

Исландия победила эпидемию COVID-19

07.05.2020 09:00

Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели, сообщает Корреспондент.net . "Из 1799 человек, которые сдали ... подробнее →

Путин запретил смартфоны в российской армии

07.05.2020 08:00

Военнослужащие армии РФ не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы. Об этом ... подробнее →

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