Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая07.05.2020 11:00
В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →
Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского07.05.2020 10:00
Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин поздравил боевиков бригады "Восток" с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель "Востока" и его бывший командир Александр ... подробнее →
Исландия победила эпидемию COVID-1907.05.2020 09:00
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели, сообщает Корреспондент.net . "Из 1799 человек, которые сдали ... подробнее →
Путин запретил смартфоны в российской армии07.05.2020 08:00
Военнослужащие армии РФ не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы. Об этом ... подробнее →
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- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- Исландия победила эпидемию COVID-1909:00
- Путин запретил смартфоны в российской армии08:00
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