Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-19 07.05.2020 17:00 Верховная Рада на заседании в четверг, 7 мая, 340 голосами приняла законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей, сообщает ... подробнее →

Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца» 07.05.2020 15:00 Сразу после съемок в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель поясов WBO, WBC и WBA в легком весе Василий ... подробнее →