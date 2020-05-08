Коронавирус, вызывающий COVID-19, обнаружен в сперме, сообщают китайские ученые, передает Телеканал новостей «24» . Исследователи обнаружили вирус в сперме шести из 38 мужчин, ... подробнее →

Певица Мадонна отреагировала на сообщения в СМИ, где сообщалось, что ее тест на коронавирус дал положительный результат. По ее словам, COVID-19 она уже переболела, а недавний тест показал лишь наличие ... подробнее →

В Украине на выходных, 9-11 мая, ожидается существенное потепление. Местами столбик термометра покажет до +25 градусов. При этом осадков почти не будет, сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 8 мая, ... подробнее →

Медики "ЛНР" зарегистрировали 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "министр здравоохранения республики" Наталия Пащенко. "На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая ... подробнее →

В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса 08.05.2020 13:00 Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за сутки в "ДНР", также зафиксирован новый летальный случай COVID-19. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения ... подробнее →

Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива 08.05.2020 12:00 Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен решила бесплатно раздать около 2600 литров пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его, сообщает ... подробнее →

В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным 08.05.2020 11:00 Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили на так называемом ... подробнее →