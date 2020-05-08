В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным 08.05.2020 11:00 Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили на так называемом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая 08.05.2020 10:00 В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →

Зеленский нашел работу для Саакашвили 08.05.2020 09:00 Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при ... подробнее →