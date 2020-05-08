В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным

08.05.2020 11:00

Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили  на так называемом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая

08.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →

Зеленский нашел работу для Саакашвили

08.05.2020 09:00

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при ... подробнее →

Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина

08.05.2020 08:00

Кабинет министров Украины продолжил карантин, но смягчил некоторые его нормы. Документ, который вносит послабления, №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг, сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →

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