В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным08.05.2020 11:00
Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили на так называемом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая08.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →
Зеленский нашел работу для Саакашвили08.05.2020 09:00
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при ... подробнее →
Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина08.05.2020 08:00
Кабинет министров Украины продолжил карантин, но смягчил некоторые его нормы. Документ, который вносит послабления, №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг, сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →
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