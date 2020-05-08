В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-19

08.05.2020 17:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "министр здравоохранения республики" Наталия Пащенко. "На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая ... подробнее →

Укргидрометцентр рассказал о погоде на выходные

08.05.2020 16:00

В Украине на выходных, 9-11 мая, ожидается существенное потепление. Местами столбик термометра покажет до +25 градусов. При этом осадков почти не будет, сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 8 мая, ... подробнее →

Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом

08.05.2020 15:00

Певица Мадонна отреагировала на сообщения в СМИ, где сообщалось, что ее тест на коронавирус дал положительный результат. По ее словам, COVID-19 она уже переболела, а недавний тест показал лишь наличие ... подробнее →

Китайские ученые нашли коронавирус в мужской сперме

08.05.2020 14:00

Коронавирус, вызывающий COVID-19, обнаружен в сперме, сообщают китайские ученые, передает Телеканал новостей «24» . Исследователи обнаружили вирус в сперме шести из 38 мужчин, ... подробнее →

В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса

08.05.2020 13:00

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за сутки в "ДНР", также зафиксирован новый летальный случай COVID-19. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения ... подробнее →

Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива

08.05.2020 12:00

Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен решила бесплатно раздать около 2600 литров пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его, сообщает ... подробнее →

В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным

08.05.2020 11:00

Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили  на так называемом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая

08.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки ... подробнее →

Зеленский нашел работу для Саакашвили

08.05.2020 09:00

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при ... подробнее →

Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина

08.05.2020 08:00

Кабинет министров Украины продолжил карантин, но смягчил некоторые его нормы. Документ, который вносит послабления, №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг, сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →

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