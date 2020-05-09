Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)

09.05.2020 18:00

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал в субботу, 9 мая, на своем канале в ... подробнее →

В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"

09.05.2020 17:00

Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС . Автопробег в Донецке начался у южной окраины "столицы" "ДНР". Под песни военных ... подробнее →

ВНО во время карантина: как сдавать?

09.05.2020 16:00

Из-за карантина учебный год для учеников завершится дома. И если девятиклассники радуются отмененным экзаменам, то одиннадцатиклассники волнуются. Ведь им еще сдавать ВНО и поступать в университеты. ... подробнее →

Медреформа «вторички»: работа над ошибками

09.05.2020 15:00

В апреле в Украине изменился подход к финансированию специализированных больниц. Медучреждения перешли на принцип «деньги следуют за пациентом». Больницы стали автономными единицами, ... подробнее →

Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?

09.05.2020 14:00

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но уже с 11 числа начнутся послабления. Такой шаг позволяет сделать стабильная ситуация по больным коронавирусом. Ежедневный прирост колеблется от 300 до 550 ... подробнее →

В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)

09.05.2020 13:00

В Минске по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, прошел парад, сообщает tutby.com . На нем присутствовали в том числе ветераны, чиновники, были приглашены дипломаты. Зрителей было ... подробнее →

Lufthansa анонсировала возобновление полетов

09.05.2020 12:00

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group возобновляет полеты в июне, сообщает Корреспондент.net . Большая часть парка Lufthansa вынужденно простаивала из-за пандемии, но уже в июне снова начнут летать ... подробнее →

В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"

09.05.2020 11:00

Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится, сообщает "Радіо Свобода" . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая

09.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной ... подробнее →

Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен

09.05.2020 09:00

Кабинет министров опубликовал перечень социально значимых товаров, стоимость которых будет регулироваться государством до конца карантина. Соответствующее постановление №341 размещено на ... подробнее →

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