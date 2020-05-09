Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)09.05.2020 18:00
Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал в субботу, 9 мая, на своем канале в ... подробнее →
В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"09.05.2020 17:00
Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС . Автопробег в Донецке начался у южной окраины "столицы" "ДНР". Под песни военных ... подробнее →
ВНО во время карантина: как сдавать?09.05.2020 16:00
Из-за карантина учебный год для учеников завершится дома. И если девятиклассники радуются отмененным экзаменам, то одиннадцатиклассники волнуются. Ведь им еще сдавать ВНО и поступать в университеты. ... подробнее →
Медреформа «вторички»: работа над ошибками09.05.2020 15:00
В апреле в Украине изменился подход к финансированию специализированных больниц. Медучреждения перешли на принцип «деньги следуют за пациентом». Больницы стали автономными единицами, ... подробнее →
Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?09.05.2020 14:00
Карантин в Украине продлили до 22 мая, но уже с 11 числа начнутся послабления. Такой шаг позволяет сделать стабильная ситуация по больным коронавирусом. Ежедневный прирост колеблется от 300 до 550 ... подробнее →
В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)09.05.2020 13:00
В Минске по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, прошел парад, сообщает tutby.com . На нем присутствовали в том числе ветераны, чиновники, были приглашены дипломаты. Зрителей было ... подробнее →
Lufthansa анонсировала возобновление полетов09.05.2020 12:00
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group возобновляет полеты в июне, сообщает Корреспондент.net . Большая часть парка Lufthansa вынужденно простаивала из-за пандемии, но уже в июне снова начнут летать ... подробнее →
В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"09.05.2020 11:00
Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится, сообщает "Радіо Свобода" . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая09.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной ... подробнее →
Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен09.05.2020 09:00
Кабинет министров опубликовал перечень социально значимых товаров, стоимость которых будет регулироваться государством до конца карантина. Соответствующее постановление №341 размещено на ... подробнее →
- Коронавирус в ОРДО: количество зараженных увеличилось до 181 13:00
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"17:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- «Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм (ВИДЕО)17:00
- Индийский фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-1915:00
- Коронавирус в ОРДО: количество зараженных увеличилось до 181 13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая11:00
- В Праге вместо памятника Коневу установили унитаз10:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая09:00
- Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)18:00
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"17:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция
- В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)
- Немецкий суперкомпьютер вычислил потенциальное лекарство от коронавируса
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"
- Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-19