В апреле в Украине изменился подход к финансированию специализированных больниц. Медучреждения перешли на принцип «деньги следуют за пациентом». Больницы стали автономными единицами, ... подробнее →

Из-за карантина учебный год для учеников завершится дома. И если девятиклассники радуются отмененным экзаменам, то одиннадцатиклассники волнуются. Ведь им еще сдавать ВНО и поступать в университеты. ... подробнее →

Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС . Автопробег в Донецке начался у южной окраины "столицы" "ДНР". Под песни военных ... подробнее →

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал в субботу, 9 мая, на своем канале в ... подробнее →

Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе? 09.05.2020 14:00 Карантин в Украине продлили до 22 мая, но уже с 11 числа начнутся послабления. Такой шаг позволяет сделать стабильная ситуация по больным коронавирусом. Ежедневный прирост колеблется от 300 до 550 ... подробнее →

Lufthansa анонсировала возобновление полетов 09.05.2020 12:00 Немецкая авиакомпания Lufthansa Group возобновляет полеты в июне, сообщает Корреспондент.net . Большая часть парка Lufthansa вынужденно простаивала из-за пандемии, но уже в июне снова начнут летать ... подробнее →