Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая 10.05.2020 11:00 По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Такие данные появились на сайте СНБО, сообщает СТРАНА.ua . Для ... подробнее →