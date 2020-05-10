«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм (ВИДЕО)10.05.2020 17:00
Киностудия "Союзмультфильм" представила на YouTube-канале свой первый 3D-мультфильм "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада", сообщает ИА REGNUM . Тринадцатиминутная лента создана по книге российской ... подробнее →
Индийский фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-1910.05.2020 15:00
В Индии сотрудник фармацевтической компании скончался после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net . "Индийский фармацевт умер, а ... подробнее →
Коронавирус в ОРДО: количество зараженных увеличилось до 18110.05.2020 13:00
По состоянию на 10:00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" — 181: • на лечении — 149, • выписаны — 27, • летальных случаев ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая10.05.2020 11:00
По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Такие данные появились на сайте СНБО, сообщает СТРАНА.ua . Для ... подробнее →
В Праге вместо памятника Коневу установили унитаз10.05.2020 10:00
В столице Чехии Праге, на постамент, где ранее был памятник советскому маршалу Ивану Коневу, в ночь на 9 мая установили унитаз, сообщает Цензор.НЕТ . Происшествие расследует полиция, руководство ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая10.05.2020 09:00
ОВЕН Родившимся в марте достаточно просто будет контролировать свои эмоции, и ситуации в эти дни начнут развиваться по благоприятному сценарию. Овнам первой декады апреля необходимо проявить ... подробнее →
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