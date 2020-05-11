Россия вышла на третье место в мировом коронавирусном антирейтинге11.05.2020 14:00
Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656. Это новый рекорд. 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →
Львовская область отложила смягчение карантина11.05.2020 12:00
Власти Львовской области из-за роста количества заболевших коронавирусом решили отложить начало смягчения каратинных ограничений на 15 мая, сообщает Корреспондент.net . Как сообщает пресс-служба ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая11.05.2020 11:00
В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ . Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 ... подробнее →
В Турции назвали сроки возобновления туристического сезона11.05.2020 10:00
Турция готовится к открытию туристического сезона. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, сообщает НВ . По его словам, с конца мая ... подробнее →
В Донецке к монументу Освободителям Донбасса на 9 мая возложили "букет от Сивохо"11.05.2020 09:00
Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке. Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, ... подробнее →
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