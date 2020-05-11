Россия вышла на третье место в мировом коронавирусном антирейтинге

11.05.2020 14:00

Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656. Это новый рекорд. 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →

Львовская область отложила смягчение карантина

11.05.2020 12:00

Власти Львовской области из-за роста количества заболевших коронавирусом решили отложить начало смягчения каратинных ограничений на 15 мая, сообщает Корреспондент.net . Как сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая

11.05.2020 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ . Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 ... подробнее →

В Турции назвали сроки возобновления туристического сезона

11.05.2020 10:00

Турция готовится к открытию туристического сезона. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, сообщает НВ . По его словам, с конца мая ... подробнее →

В Донецке к монументу Освободителям Донбасса на 9 мая возложили "букет от Сивохо"

11.05.2020 09:00

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке. Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, ... подробнее →

Показано c 1 по 5 (из 5 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх