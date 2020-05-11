Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656. Это новый рекорд. 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →

Пресс-служба ФК «Динамо» сообщила о том, что первая команда вернется к тренировкам 12 мая, сообщает XSPORT.ua . Футболисты и тренерский штаб прибудут на базу в Конча-Заспе, а уже в 10 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая 11.05.2020 11:00 В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ . Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 ... подробнее →

В Турции назвали сроки возобновления туристического сезона 11.05.2020 10:00 Турция готовится к открытию туристического сезона. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, сообщает НВ . По его словам, с конца мая ... подробнее →