Россия вышла на третье место в мировом коронавирусном антирейтинге 11.05.2020 14:00 Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656. Это новый рекорд. 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →

Львовская область отложила смягчение карантина 11.05.2020 12:00 Власти Львовской области из-за роста количества заболевших коронавирусом решили отложить начало смягчения каратинных ограничений на 15 мая, сообщает Корреспондент.net . Как сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая 11.05.2020 11:00 В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ . Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 ... подробнее →