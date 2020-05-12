В "ДНР" почти 200 случаев COVID-19 12.05.2020 13:00 Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики". «За последние сутки ... подробнее →

Россия обошла Испанию по количеству заразившихся коронавирусом 12.05.2020 12:00 В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса, сейчас в стране заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, сообщает ... подробнее →