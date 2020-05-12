Популярная украинская комедия "Гуцулка Ксеня" стала доступна для бесплатного просмотра на ютуб-канале "1+1", сообщает Телеканал новостей «24» . До сих пор киноленту транслировали ... подробнее →

Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 в январе этого года, а значит, для данной ОС больше не выпускаются обновления безопасности. Сетевые источники сообщают, что в настоящее время ... подробнее →

На данный момент эпицентрами пандемии коронавируса являются Северная и Южная Америки, заявила во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет ... подробнее →

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен самоизоляцией от COVID-19, сообщает ФОКУС . По соответствующим ... подробнее →

В "ДНР" почти 200 случаев COVID-19 12.05.2020 13:00 Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики". «За последние сутки ... подробнее →

Россия обошла Испанию по количеству заразившихся коронавирусом 12.05.2020 12:00 В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса, сейчас в стране заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, сообщает ... подробнее →

В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта 12.05.2020 11:00 Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории "ЛНР" до особого распоряжения. Об этом сообщили в "министерстве инфраструктуры и ... подробнее →