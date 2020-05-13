Facebook заблокировала Instagram-страницу Кадырова

13.05.2020 17:00

Компания Facebook Inc. заблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram, сообщает Gazeta.ua . Принятое решение объяснили соблюдением введенных в отношении Кадырова ... подробнее →

Группа Go_A выступила в первом полуфинале онлайн-концерта Евровидения (ВИДЕО)

13.05.2020 16:00

Во вторник, 12 мая украинская группа Go_A, одержавшая победу в нацотборе на Евровидение, выступила в первом полуфинале онлайн-концерта на YouTube-канале песенного конкурса, сообщает НВ . Зрители ... подробнее →

В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина

13.05.2020 15:00

Сегодня утром, 13 мая, перед зданием так называемой “администрации” временно неподконтрольного Алчевска митинговали мелкие предприниматели. Об этом сообщает источник “Луганский ... подробнее →

Рада приняла "антиколомойский" закон

13.05.2020 14:00

Верховная Рада на заседании в среду, 13 мая, 270 голосами приняла закон о банках, сообщает Корреспондент.net . На заседание парламента прибыл президент Владимир Зеленский, который призвал нардепов ... подробнее →

В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19

13.05.2020 13:00

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "По состоянию на 10:00 13 мая зарегистрированных ... подробнее →

Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева

13.05.2020 12:00

В среду, 13 мая, в центре Киева на акцию протеста собрались перевозчики со всей Украины - они требуют разрешить внутренние и международные перевозки, сообщает Апостроф . Автобусов настолько много, ... подробнее →

Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма

13.05.2020 11:00

В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая

13.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 402 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки заболели ... подробнее →

Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус

13.05.2020 09:00

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента. Об этом говорится в письме учреждения, сообщает LB.ua ... подробнее →

Пресс-секретарь Путина попал в больницу с коронавирусом

13.05.2020 08:00

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству "Интерфакс". "Да, заболел. Лечусь", - сообщил он, передает LB.ua . ... подробнее →

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