В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина13.05.2020 15:00
Сегодня утром, 13 мая, перед зданием так называемой “администрации” временно неподконтрольного Алчевска митинговали мелкие предприниматели. Об этом сообщает источник “Луганский ... подробнее →
Рада приняла "антиколомойский" закон13.05.2020 14:00
Верховная Рада на заседании в среду, 13 мая, 270 голосами приняла закон о банках, сообщает Корреспондент.net . На заседание парламента прибыл президент Владимир Зеленский, который призвал нардепов ... подробнее →
В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-1913.05.2020 13:00
Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "По состоянию на 10:00 13 мая зарегистрированных ... подробнее →
Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева13.05.2020 12:00
В среду, 13 мая, в центре Киева на акцию протеста собрались перевозчики со всей Украины - они требуют разрешить внутренние и международные перевозки, сообщает Апостроф . Автобусов настолько много, ... подробнее →
Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма13.05.2020 11:00
В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая13.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 402 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ . "За минувшие сутки заболели ... подробнее →
Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус13.05.2020 09:00
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента. Об этом говорится в письме учреждения, сообщает LB.ua ... подробнее →
Пресс-секретарь Путина попал в больницу с коронавирусом13.05.2020 08:00
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству "Интерфакс". "Да, заболел. Лечусь", - сообщил он, передает LB.ua . ... подробнее →
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- Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева12:00
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