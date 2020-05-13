Рада приняла "антиколомойский" закон 13.05.2020 14:00 Верховная Рада на заседании в среду, 13 мая, 270 голосами приняла закон о банках, сообщает Корреспондент.net . На заседание парламента прибыл президент Владимир Зеленский, который призвал нардепов ... подробнее →

В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19 13.05.2020 13:00 Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "По состоянию на 10:00 13 мая зарегистрированных ... подробнее →