Верховная Рада на заседании в среду, 13 мая, 270 голосами приняла закон о банках, сообщает Корреспондент.net . На заседание парламента прибыл президент Владимир Зеленский, который призвал нардепов ... подробнее →

Сегодня утром, 13 мая, перед зданием так называемой “администрации” временно неподконтрольного Алчевска митинговали мелкие предприниматели. Об этом сообщает источник “Луганский ... подробнее →

Во вторник, 12 мая украинская группа Go_A, одержавшая победу в нацотборе на Евровидение, выступила в первом полуфинале онлайн-концерта на YouTube-канале песенного конкурса, сообщает НВ . Зрители ... подробнее →

В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19 13.05.2020 13:00 Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "По состоянию на 10:00 13 мая зарегистрированных ... подробнее →

Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева 13.05.2020 12:00 В среду, 13 мая, в центре Киева на акцию протеста собрались перевозчики со всей Украины - они требуют разрешить внутренние и международные перевозки, сообщает Апостроф . Автобусов настолько много, ... подробнее →