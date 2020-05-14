В Британии одобрили швейцарский тест на иммунитет к COVID-19

14.05.2020 18:00

Власти Великобритании одобрили швейцарский тест на антитела к коронавирусу, который показывает, болел ли человек в прошлом, и имеет ли иммунитет к повторному заражению, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

14.05.2020 17:00

Кабинет министров Украины принял решение разрешить работу непродовольственных рынков, сообщает Корреспондент.net . Это произошло буквально через пару часов после того, как с подобной инициативой ... подробнее →

В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-19

14.05.2020 16:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба "минздрава республики". "308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной ... подробнее →

В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"

14.05.2020 15:00

В оккупированном Россией Харцызске неизвестные оторвали три последние буквы у инсталляции "Победа". Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ . "Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то ... подробнее →

Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве

14.05.2020 14:00

Президент «Динамо» Игорь Сукрис предложил клубам из топ-6 УПЛ доиграть нынешней сезон в Киеве, сообщает XSPORT.ua . Слова президента приводит пресс-служба клуба. «В первой шестерке ... подробнее →

В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"

14.05.2020 13:00

В "ДНР" действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено до 31 мая текущего года включительно, однако некоторые ограничения смягчены. Соответствующий указ издал главарь ... подробнее →

Uber ввел "антикоронавирусные" правила поездок

14.05.2020 12:00

Международный сервис такси Uber объявил о новых правилах перевозки пассажиров на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление компания опубликовала в среду, 13 мая, сообщает ... подробнее →

В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

14.05.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, сообщает Цензор.НЕТ . Таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая

14.05.2020 10:00

По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 13 мая, таких случаев было 16 425. За сутки выявлено 422 новых заболевших. Об этом ... подробнее →

В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи

14.05.2020 09:00

В Мариуполе готовят к открытию городские пляжи. К 15 мая  планируется оформить паспорта пляжей и завершить все подготовительные работы, сообщает Сайт города Мариуполя . На сегодня  уже ... подробнее →

Два нардепа заблокировали подписание закона о банках

14.05.2020 08:00

Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады, ... подробнее →

Показано c 1 по 11 (из 11 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх