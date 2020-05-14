В оккупированном Россией Харцызске неизвестные оторвали три последние буквы у инсталляции "Победа". Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ . "Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то ... подробнее →

Кабинет министров Украины принял решение разрешить работу непродовольственных рынков, сообщает Корреспондент.net . Это произошло буквально через пару часов после того, как с подобной инициативой ... подробнее →

Власти Великобритании одобрили швейцарский тест на антитела к коронавирусу, который показывает, болел ли человек в прошлом, и имеет ли иммунитет к повторному заражению, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, сообщает Цензор.НЕТ . Таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество ... подробнее →

Международный сервис такси Uber объявил о новых правилах перевозки пассажиров на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление компания опубликовала в среду, 13 мая, сообщает ... подробнее →

В "ДНР" действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено до 31 мая текущего года включительно, однако некоторые ограничения смягчены. Соответствующий указ издал главарь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая 14.05.2020 10:00 По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 13 мая, таких случаев было 16 425. За сутки выявлено 422 новых заболевших. Об этом ... подробнее →

В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи 14.05.2020 09:00 В Мариуполе готовят к открытию городские пляжи. К 15 мая планируется оформить паспорта пляжей и завершить все подготовительные работы, сообщает Сайт города Мариуполя . На сегодня уже ... подробнее →

Два нардепа заблокировали подписание закона о банках 14.05.2020 08:00 Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады, ... подробнее →