В Британии одобрили швейцарский тест на иммунитет к COVID-1914.05.2020 18:00
Власти Великобритании одобрили швейцарский тест на антитела к коронавирусу, который показывает, болел ли человек в прошлом, и имеет ли иммунитет к повторному заражению, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков14.05.2020 17:00
Кабинет министров Украины принял решение разрешить работу непродовольственных рынков, сообщает Корреспондент.net . Это произошло буквально через пару часов после того, как с подобной инициативой ... подробнее →
В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-1914.05.2020 16:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба "минздрава республики". "308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной ... подробнее →
В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"14.05.2020 15:00
В оккупированном Россией Харцызске неизвестные оторвали три последние буквы у инсталляции "Победа". Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ . "Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то ... подробнее →
Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве14.05.2020 14:00
Президент «Динамо» Игорь Сукрис предложил клубам из топ-6 УПЛ доиграть нынешней сезон в Киеве, сообщает XSPORT.ua . Слова президента приводит пресс-служба клуба. «В первой шестерке ... подробнее →
В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"14.05.2020 13:00
В "ДНР" действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено до 31 мая текущего года включительно, однако некоторые ограничения смягчены. Соответствующий указ издал главарь ... подробнее →
Uber ввел "антикоронавирусные" правила поездок14.05.2020 12:00
Международный сервис такси Uber объявил о новых правилах перевозки пассажиров на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление компания опубликовала в среду, 13 мая, сообщает ... подробнее →
В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших14.05.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, сообщает Цензор.НЕТ . Таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая14.05.2020 10:00
По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 13 мая, таких случаев было 16 425. За сутки выявлено 422 новых заболевших. Об этом ... подробнее →
В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи14.05.2020 09:00
В Мариуполе готовят к открытию городские пляжи. К 15 мая планируется оформить паспорта пляжей и завершить все подготовительные работы, сообщает Сайт города Мариуполя . На сегодня уже ... подробнее →
Два нардепа заблокировали подписание закона о банках14.05.2020 08:00
Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады, ... подробнее →
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