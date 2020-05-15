В России за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество заболевших - 113. Согласно данным оперативного штаба на пятницу, 15 мая, всего в стране от заболевания умерли 2418 человек, ... подробнее →

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее подробную и научно достоверную 3D-модель вируса SARS-CoV-2, сообщает ТСН . Специалисты учли все современные научные данные о ... подробнее →

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Уткина Виктора ... подробнее →

В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР" 15.05.2020 12:00 На брифинге в оккупированном Луганске представили подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней», сообщает cxid.info ... подробнее →

В ОРДО сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом 15.05.2020 11:00 На подконтрольной группировке "ДНР" территории число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 15 и теперь составляет 229 человек. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" ... подробнее →