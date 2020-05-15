В "ЛНР" учредили "день конституции"15.05.2020 17:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – "день конституции республики", сообщают местные СМИ. "Ппостановляю: установить в Луганской Народной Республике памятную дату ... подробнее →
В "ДНР" осудили за "шпионаж" жителя Волновахи15.05.2020 16:00
Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Уткина Виктора ... подробнее →
Ученые создали подробную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2 (ВИДЕО)15.05.2020 15:00
Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее подробную и научно достоверную 3D-модель вируса SARS-CoV-2, сообщает ТСН . Специалисты учли все современные научные данные о ... подробнее →
В РФ установлен суточный "рекорд" смертности от коронавируса15.05.2020 14:00
В России за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество заболевших - 113. Согласно данным оперативного штаба на пятницу, 15 мая, всего в стране от заболевания умерли 2418 человек, ... подробнее →
Вчера состоялся второй полуфинал "онлайн-Евровидения" (ВИДЕО)15.05.2020 13:00
В четверг, 14 мая состоялся второй онлайн-концерт участников музыкального конкурса Евровидение 2020. Свои музыкальные номера представили участники из Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, ... подробнее →
В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"15.05.2020 12:00
На брифинге в оккупированном Луганске представили подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней», сообщает cxid.info ... подробнее →
В ОРДО сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом15.05.2020 11:00
На подконтрольной группировке "ДНР" территории число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 15 и теперь составляет 229 человек. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая15.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 330 человек. Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ . Всего с начала ... подробнее →
Словения официально объявила о завершении эпидемии COVID-19 в стране15.05.2020 09:00
Словения стала первой европейской страной, которая объявила о прекращении эпидемии коронавируса, передает ZN . Такое решение было принято после того, как власти подтверждали в течение последних двух ... подробнее →
Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу15.05.2020 08:00
На заседании клубов украинской Премьер-лиги было принято решение возобновить первенство 30 мая, сообщает Football.ua . "За" проголосовало большинство клубов. Официальное решение будет принято позже, ... подробнее →
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- В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"12:00
- В ОРДО сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая10:00
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