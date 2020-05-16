В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За 15 мая зафиксировано 528 новых случаев заражения. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Министерство здравоохранения. Так, ... подробнее →

16.05.2020 09:00

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →