Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса 17.05.2020 17:00 У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманапа Нурмагомедова коронавирусом поражено 75% легких. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 17.05.2020 15:00 ОВЕН Усердие Овнов марта и первой декады апреля оценят на работе. Душевная щедрость к домашним поднимет в их глазах ваш авторитет и доставит немало приятных и радостных минут. Родившимся во второй ... подробнее →

Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд 17.05.2020 13:00 Китай за два с половиной месяца (1 марта – 16 мая) текущего года экспортировал товаров медицинского назначения на 134,4 млрд юаней ($19,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные таможенной службы ... подробнее →