Отец Хабиба - в критическом состоянии из-за коронавируса17.05.2020 17:00
У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманапа Нурмагомедова коронавирусом поражено 75% легких. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая17.05.2020 15:00
ОВЕН Усердие Овнов марта и первой декады апреля оценят на работе. Душевная щедрость к домашним поднимет в их глазах ваш авторитет и доставит немало приятных и радостных минут. Родившимся во второй ... подробнее →
Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд17.05.2020 13:00
Китай за два с половиной месяца (1 марта – 16 мая) текущего года экспортировал товаров медицинского назначения на 134,4 млрд юаней ($19,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные таможенной службы ... подробнее →
Организаторы Евровидения-2021 уточнили условия участия в конкурсе17.05.2020 12:00
Страны-участницы Евровидения, отмененного в этом году из-за коронавируса, смогут отправить на конкурс в 2021 году новых артистов или выбранных в этом году. Об этом сообщается в Twitter организаторов ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая17.05.2020 11:00
В течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет ... подробнее →
В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-1917.05.2020 10:00
Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что ее ученым удалось выявить тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из ... подробнее →
Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО17.05.2020 09:00
Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Оно касается принудительной национализации предприятий на ... подробнее →
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- Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд13:00
- Организаторы Евровидения-2021 уточнили условия участия в конкурсе12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая11:00
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-1910:00
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО09:00
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