В Луганске 25 мая введут "сухой закон"18.05.2020 17:00
"Администрация" оккупированного Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день окончания учебного года. ... подробнее →
Китай пообещал компенсации пострадавшим от коронавируса странам18.05.2020 16:00
Официальный Пекин намерен финансировать преодоление последствий пандемии коронавируса в бедных странах, сообщает Корреспондент.net . Об этом в понедельник, 18 мая, заявил председатель КНР Си ... подробнее →
Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"18.05.2020 15:00
Оккупационные власти "ДНР" отправили донецкого врача-невропатолога Юрия Шаповалова на 13 лет в тюрьму за посты в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении так называемого "МГБ", передает ОстроВ ... подробнее →
Ученые создали "лабораторную" копию коронавируса SARS-CoV-218.05.2020 14:00
Международная группа ученых создала полностью искусственный штамм SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" . "Клон" коронавируса вывели методом обратной генетики: патоген собрали по частям по образцу ... подробнее →
Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО18.05.2020 13:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". При этом выписано с выздоровлением 111 человек, сообщают местные СМИ. В "минздраве" "ДНР" в сою очередь ... подробнее →
Фудзияму закрыли для альпинистов из-за коронавируса18.05.2020 12:00
Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net . "Власти префектуры ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая18.05.2020 11:00
В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 160 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины. С начала ... подробнее →
Названа лучшая песня в истории Евровидения по версии BBC (ВИДЕО)18.05.2020 10:00
Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом, в воскресенье, 17 мая, ссылаясь на данные опроса, сообщает ВВС, ... подробнее →
Пуэрто-Рико объявило референдум о вхождении в состав США18.05.2020 09:00
В ноябре 2020 году в Пуэрто-Рико состоится референдум об официальном вхождении в состав США в качестве 51-го штата. Об этом в воскресенье, 17 мая, объявила губернатор острова Ванда Васкес Гарсед, ... подробнее →
Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве18.05.2020 08:00
Врачам, работающим с коронавирусной инфекцией в оккупированном Луганске, предлагают контракты в Москве для борьбы с COVID-19. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал медик, работающий в учреждении ... подробнее →
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