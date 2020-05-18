Оккупационные власти "ДНР" отправили донецкого врача-невропатолога Юрия Шаповалова на 13 лет в тюрьму за посты в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении так называемого "МГБ", передает ОстроВ ... подробнее →

Официальный Пекин намерен финансировать преодоление последствий пандемии коронавируса в бедных странах, сообщает Корреспондент.net . Об этом в понедельник, 18 мая, заявил председатель КНР Си ... подробнее →

"Администрация" оккупированного Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день окончания учебного года. ... подробнее →

Фудзияму закрыли для альпинистов из-за коронавируса 18.05.2020 12:00 Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net . "Власти префектуры ... подробнее →